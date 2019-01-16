«Вест Хэм» не хочет отпускать Чичарито в аренду в «Валенсию»

«Валенсия» проявляет интерес к мексиканскому нападающему «Вест Хэм Юнайтед» Хавьеру «Чичарито» Эрнандесу. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, форвард готов вернуться в Испанию, где он ранее выступал за «Реал», и уже даже договорился с «Валенсией» об условиях личного контракта. Однако «Вест Хэм» блокирует трансфер мексиканца, опасаясь потерять в один момент и Чичарито, и Марко Арнаутовича.

Ранее сообщалось, что китайский клуб предложил «молотобойцам» за Арнаутовича около € 39 млн (£ 35 млн).

30-летний Эрнандес перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» летом 2017 года из «Байера». Сумма трансфера составила € 17,8 млн. В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате Англии и забил четыре гола.

После 22 туров «Вест Хэм» набрал 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.