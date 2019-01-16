Вратарь «Реала» Касилья сегодня пройдёт медосмотр в «Лидсе»

Вратарь мадридского «Реала» Кико Касилья, вероятно, продолжит карьеру в «Лидс Юнайтед», утверждает Yorkshire Evening Post.



По информации издания, накануне, 15 января, 32-летний голкипер прибыл в Англию, где сегодня должен пройти медицинский осмотр перед переходом в новый клуб. По условиям сделки «Лидс» получит Касилью бесплатно, несмотря на то что его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года. При этом англичане будут выплачивать испанцу тот же оклад, что и «сливочные».



В нынешнем сезоне Касилья не провёл ни одного матча за «Реал», не выдержав конкуренции с Кейлором Навасом и Тибо Куртуа. «Лидс» после 27 туров возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, имея в активе 54 очка и на четыре очка опережая «Шеффилд Юнайтед».

Голкипер «Реала» может перейти в «Лидс»