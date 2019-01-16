Гаттузо: сейчас Роналду — идеальная машина

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в преддверии матча за Суперкубок Италии с «Ювентусом» дал высокую оценку выступлению нападающего туринской команды Криштиану Роналду.

«Я думаю, что Криштиану стал невероятным игроком за последние семь или восемь лет. Он изменился за последние годы, сейчас он идеальная машина. Чем старше он становится, тем больше бегает. Роналду делает всё, чтобы быть эффективным и навредить сопернику. Он становится всё лучше и лучше с возрастом», — цитирует Гаттузо Daily Mail.

Напомним, матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Милан» состоится сегодня, 16 января, на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.