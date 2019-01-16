Де Йонг передумал переходить в «Барселону» и склоняется к варианту с «ПСЖ»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг в настоящий момент склоняется к переходу в «Пари Сен-Жермен», несмотря на принципиальную договорённость с «Барселоной», утверждает Mundo Deportivo.



21-летний футболист некоторое время назад дал согласие на переход в стан сине-гранатовых в летнее трансферное окно. Более того, хавбек и его агент согласовали с каталонским клубом условия пятилетнего контракта.



Однако, по словам издания, де Йонг может нарушить договорённость с «Барселоной» и перейти в стан её главного конкурента в этой трансферной гонке – «ПСЖ». Сомнения игрока связаны с высоким уровнем конкуренции в полузащите каталонской команды. Сам де Йонг хочет получать максимальное количество игрового времени в новом клубе. Не уверен, что «Барселона» сможет удовлетворить это требование. «ПСЖ» в свою очередь готов воспользоваться моментом и предложить футболисту более выгодные финансовые условия, чем сине-гранатовые.

Ф. де Йонг согласился перейти в «Барселону»