Бистрович: работа Гончаренко в ЦСКА заслуживает восхищения

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о работе главного тренера московской команды Виктора Гончаренко.



«Тренер очень помогает и мне, и всем нашим ребятам. Это замечательный специалист, который к каждому найдёт нужный подход, у него отличные отношения со всеми игроками. Он всё время общается с нами — и со всеми вместе, и индивидуально. Хочет, чтобы мы постоянно совершенствовались. Все мы знаем, что тренер верит в каждого из нас, это важная деталь для любого футболиста. Ну и, конечно, то, как он выстраивает работу во всём, начиная с тактики и заканчивая какими-то незначительными техническими нюансами, заслуживает только восхищения», — приводит слова Бистровича официальный сайт ЦСКА.

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