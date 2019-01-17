Неймар и звёзды «ПСЖ» посоревновались в верблюжьих бегах на сборах в Катаре

В перерыве между матчами и тренировками на зимнем турне в Катаре футболисты «Пари Сен-Жермен» посетили местный ипподром, чтобы посоревноваться друг с другом в традиционных для Катара верблюжьих бегах.

Верхом на верблюдах в гонке скачут специальные роботы-жокеи на дистанционном управлении. Как сообщает пресс-служба «ПСЖ», победителями забегов стали верблюды нападающего Неймара и наставника команды Томаса Тухеля.

За победу в соревнованиях Неймар и Тухель получили по 25 тыс. евро. Сообщается, что деньги будут направлены на благотворительность.

Видео также доступно для просмотра на «Чемпионате».

«ПСЖ», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. В следующем туре парижская команда 19 января дома сыграет с «Генгамом».