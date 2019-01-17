Пети: после ухода Венгера в «Арсенале» ничего не поменялось, зачем его уволили?

Бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети высказал мнение, что игра «канониров» никак не изменилась после того, как лондонский клуб покинул Арсен Венгер, а на его место был назначен Унаи Эмери. После 22 туров «Арсенал» занимает пятое место в таблице АПЛ.



«Венгера в команде уже нет, но у меня такое ощущение, что та история по-прежнему продолжается. Думаю, мы ожидали большего от клуба в эпоху после Арсена Венгера, поэтому я расстроен. У Эмери в команде точно такие же проблемы, что были у Венгера, ничего не поменялось. Тогда зачем Арсен был уволен? Если ты увольняешь тренера, то тебе нужно начинать революцию. Для чего был уволен Венгер? Я буду счастлив, если кто-нибудь сможет ответить на этот вопрос», — цитирует Пети Mirror.

Венгер: с Эмери «Арсенал» находится в хороших руках