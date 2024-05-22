Эрлинг Холанд ответил на критику в свой адрес

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о критике в свой адрес.

«Если это плохой сезон, то я согласен с таким положением дел. Это был плохой сезон, просто и ясно. Единственный путь — только наверх. Чем больше ненавистников и критиков, тем лучше», — приводит слова Холанда Daily Mail.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Англии Эрлинг Холанд забил 27 мячей. Второе место в бомбардирской гонке с 22 голами занял полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер. Тройку лидеров замкнул форвард «Ньюкасла» Александер Исак (21 гол). Холанд стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги и в прошлом сезоне. Тогда он сумел записать на свой счёт 36 мячей.

Напомним, чемпионом Англии по футболу в сезоне-2023/2024 стал «Манчестер Сити». «Горожане» набрали 91 очко. Они завоевали титул АПЛ в четвёртый раз подряд. Вторым стал «Арсенал». На счету лондонского коллектива 89 очков. На третьей строчке финишировал «Ливерпуль» — мерсисайдцы заработали 82 очка после 38 туров АПЛ.

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