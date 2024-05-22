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Дани Карвахаль написал прощальное письмо Тони Кроосу

Дани Карвахаль написал прощальное письмо Тони Кроосу
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал решение полузащитника Тони Крооса завершить карьеру по окончании чемпионата Европы 2024 года.

«Не ожидал написать это прощальное сообщение так рано, но хочу воспользоваться случаем и сказать, как сильно ты мне дорог. Ты настоящий джентльмен во всех смыслах этого слова. Было честью и привилегией разделить с тобой эти моменты.

Всегда буду с гордостью вспоминать, что мне посчастливилось играть вместе с Тони, и однажды я расскажу своим детям обо всём, чего мы вместе добились на поле. Спасибо за всё, что ты сделал для команды. Ты постоянно вдохновлял нас всех. Но мы ещё не закончили — у нас осталось одно последнее совместное дело. Нужно как можно лучше попрощаться», — написал Карвахаль в одной из социальных сетей.

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