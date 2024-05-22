Дани Карвахаль написал прощальное письмо Тони Кроосу

Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал решение полузащитника Тони Крооса завершить карьеру по окончании чемпионата Европы 2024 года.

«Не ожидал написать это прощальное сообщение так рано, но хочу воспользоваться случаем и сказать, как сильно ты мне дорог. Ты настоящий джентльмен во всех смыслах этого слова. Было честью и привилегией разделить с тобой эти моменты.

Всегда буду с гордостью вспоминать, что мне посчастливилось играть вместе с Тони, и однажды я расскажу своим детям обо всём, чего мы вместе добились на поле. Спасибо за всё, что ты сделал для команды. Ты постоянно вдохновлял нас всех. Но мы ещё не закончили — у нас осталось одно последнее совместное дело. Нужно как можно лучше попрощаться», — написал Карвахаль в одной из социальных сетей.