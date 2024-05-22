«Меня убьют друзья по «МЮ», но я люблю его». Бекхэм — об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Легенда «Манчестер Юнайтед» и владелец американского клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал уход из «Ливерпуля» немецкого специалиста Юргена Клоппа.

«Даже будучи фанатом «Манчестер Юнайтед», я люблю Юргена Клоппа. Я люблю его характер, его индивидуальность и то, что он привносит в спорт. Меня убьют некоторые из моих друзей по «Манчестер Юнайтед», но мне грустно видеть, как он уходит. То, что он сделал для клуба и спорта, было невероятным», — сказал Бекхэм в подкасте Smartless.

Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

«Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей. Накануне, 20 мая, клуб узнал о назначении на пост главного тренера команды нидерландского специалиста Арне Слота, который начнёт исполнять обязанности с 1 июня 2024 года.

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