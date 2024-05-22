Гаджиев обратился к игрокам махачкалинского «Динамо» после исторического выхода в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2023/2024, обратившись к игрокам.

«Сегодня столько людей известных позвонили. И первые слова: «Как, Гаджи Муслимович, день начинается?» Лучший день в этом году. Лучшее утро в этом году.

Что говорят официальные лица: «Спасибо клубу и команде, что подарили такую радость Дагестану». На что отвечаешь: «Спасибо, стараемся. Для нас выход в Премьер-Лигу и посещаемость в 20 тысяч – это вещи равнозначные. Мы начинали с того, что на стадион приходили 500 человек, мы начинали с того, что многие из вас толком не играли в профессиональном футболе. Дорогу прошли длинную, тяжёлую. И, конечно же, первые ощущения радости за то, что вам – молодым футболистам – удалось проделать такую непростую дорогу, пройти такой непростой путь. Конечно же, мы все живём надеждой, что, выйдя в Премьер-Лигу, мы не остановимся», – приводит слова Гаджиева телеграм-канал махачкалинского «Динамо».

Отметим, махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ впервые за 97 лет. До этого команда ни разу в своей истории не выступала в высшей лиге.

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