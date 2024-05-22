Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджиев обратился к игрокам махачкалинского «Динамо» после исторического выхода в РПЛ

Гаджиев обратился к игрокам махачкалинского «Динамо» после исторического выхода в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал выход команды в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2023/2024, обратившись к игрокам.

«Сегодня столько людей известных позвонили. И первые слова: «Как, Гаджи Муслимович, день начинается?» Лучший день в этом году. Лучшее утро в этом году.

Что говорят официальные лица: «Спасибо клубу и команде, что подарили такую радость Дагестану». На что отвечаешь: «Спасибо, стараемся. Для нас выход в Премьер-Лигу и посещаемость в 20 тысяч – это вещи равнозначные. Мы начинали с того, что на стадион приходили 500 человек, мы начинали с того, что многие из вас толком не играли в профессиональном футболе. Дорогу прошли длинную, тяжёлую. И, конечно же, первые ощущения радости за то, что вам – молодым футболистам – удалось проделать такую непростую дорогу, пройти такой непростой путь. Конечно же, мы все живём надеждой, что, выйдя в Премьер-Лигу, мы не остановимся», – приводит слова Гаджиева телеграм-канал махачкалинского «Динамо».

Отметим, махачкалинское «Динамо» вышло в РПЛ впервые за 97 лет. До этого команда ни разу в своей истории не выступала в высшей лиге.

Материалы по теме
Гаджиев рассказал, будет ли увеличен бюджет махачкалинского «Динамо» в следующем сезоне

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android