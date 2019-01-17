«Фиорентина» отказала «Зениту» в аренде Ганцко с правом выкупа за € 20 млн

Защитник «Фиорентины» Давид Ганцко продолжит выступать за итальянскую команду, несмотря на интерес со стороны других клубов.



Как сообщает Firenze Viola, заполучить словацкого футболиста пытался «Зенит», однако «фиалки» ответили отказом. Сине-бело-голубые сделали итальянцам предложение об аренде 21-летнего игрока за € 500 тыс. с правом последующего выкупа за € 20 млн. «Фиорентина» в свою очередь не намерена отпускать Ганцко на таких условиях, поскольку считает, что в ближайшие несколько лет его цена может вырасти в несколько раз.



Ганцко перешёл в «Фиорентину» в 2018 году из «Жилины». В нынешнем сезоне он провёл всего 2 матча в итальянской Серии А, в которых выходил на замену. Ещё в 17 встречах первенства игрок оставался на скамейке запасных.

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