«Зенит» интересуется защитником «Севильи» Араной

Защитник «Севильи» Гильерме Арана входит в сферу интересов российского «Зенита», сообщает FOX Sports Radio BR в «Твиттере».

По информации источника, руководство испанского клуба заинтересовано в том, чтобы 21-летний бразильский футболист‏ продолжил выступать в Европе. Судя по всему, речь идёт о возможном переходе Араны в стан сине-бело-голубых на правах аренды.

Арана перешёл в «Севилью» из бразильского клуба «Коринтианс» в январе 2018 года. До этого трансфера сообщалось, что в услугах игрока заинтересован московский ЦСКА. В этом сезоне чемпионата Испании Гильерме принял участие в восьми матчах (в семи — в основном составе) за клуб.

Ранее появлялась информация, согласно которой «Севилья» претендует на защитника «Зенита» Луиша Нету.