Нету рассказал об отличиях в футболе России и Турции

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал, чем отличается футбол в России и в Турции, где он ранее выступал за «Фенербахче».

«Главное отличие от чемпионата России — эмоции болельщиков. Абсолютно каждый в Турции живёт футболом, это вид спорта номер один. Если идёшь в кафе, по улице, торговому центру или где-то ещё, то видишь, что все говорят только о футболе. Весь Стамбул обсуждает «Фенербахче», «Галатасарай» или «Бешикташ», вся страна говорит о матчах, дерби, трансферных новостях. Когда переезжаешь из России в Турцию, то первым и главным отличием, на которое обращаешь внимание, становится именно это. Да, «Зенит» — самый популярный футбольный клуб страны, но у вас есть хоккей, баскетбол, что-то ещё. Даже в Петербурге часто я ходил куда-то, и меня никто не спрашивал о футболе. Честно, мне больше нравится Россия. Хотя и в Турции отличные матчи, красивые и переполненные стадионы, как и сейчас в нашей лиге.



Ещё в Турции очень классно поддерживают местные команды. В Стамбуле, понятно, симпатии делятся на «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ», в других городах болеют только за своих — «Бурсаспор», «Коньяспор», «Гезтепе», «Антальяспор», «Аланьяспор» и так далее. В России не совсем так: если мы играем в «Уфе», то какая-то часть из жителей Уфы болеет за нас. Это здорово, но невозможно представить в Турции: условный «Фенербахче» ненавидят в Бурсе, а «Бурсаспор» — в Стамбуле. Ещё так как в Турции нет лимита на легионеров, линии атаки у большинства команд полностью состоят из скоростных иностранцев. Иногда смотришь на позицию соперника в таблице, думаешь, что матч не станет трудным, но в итоге всё выходит совсем не так», — цитирует Нету пресс-служба клуба.