Лофтус-Чик: поддержу любого футболиста после каминг-аута, но я не гей

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик в своём «твиттере» опроверг слухи о его сексуальной ориентации, а также заявил, что готов выразить поддержку любому футболисту, который в будущем совершит каминг-аут.



«Любой футболист, который совершит каминг-аут, получит с моей стороны полную поддержку. Но слухи про меня не соответствуют действительности», — говорится в сообщении Лофтус-Чика.



Лофтус-Чик является воспитанником «Челси», в систему которого попал в 2004 году. С 2014 года хавбек выступает за главную команду лондонцев, а прошлый сезон на правах аренды провёл в «Кристал Пэлас». В нынешней кампании 22-летний игрок принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 3 голами.

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