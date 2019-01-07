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Лофтус-Чик не поможет «Челси» в январе

Лофтус-Чик не поможет «Челси» в январе
Футбол / Англия

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик уже не сыграет в оставшихся матчах января из-за травмы спины, сообщает Evening Standard. Повреждение хавбек получил в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Ноттингем Форест».

Отмечается, что клубные медики надеялись на скорое восстановление англичанина, но проблема со спиной приобрела хронический характер, поэтому Лофтус-Чик будет восстанавливаться до конца нынешнего месяца.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл за свою команду в английской Премьер-лиге девять матчей (один — в основном составе), в которых забил три мяча. «Челси» после 21 тура занимает в турнирной таблице АПЛ четвёртое место, отставая от «Ливерпуля» на 10 очков.

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