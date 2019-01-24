«Лех» арендует нападающего ЦСКА Жамалетдинова с опцией выкупа

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит карьеру в познаньском «Лехе», если успешно пройдёт медосмотр в клубе, сообщает официальный сайт польской команды.

Отмечается, что 21-летний российский футболист перейдёт в «Лех» на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано на шесть месяцев. При этом после завершения срока действия аренды у польского клуба будет возможность выкупить Жамалетдинова у ЦСКА.

«Лех» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 33 очка. В своей истории клуб семь раз становился чемпионом Польши, что является пятым результатом в истории страны.

Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. В этом сезон он принял участие в 12 матчах Российской Премьер-лиги (4 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Жамалетдинова с московским клубом действует до лета 2020 года.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» «Леха».