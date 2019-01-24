Анри объявил, что отстранил нескольких игроков от первой команды «Монако»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри заявил, что принял решение отстранить от первой команды нескольких футболистов, сообщает Get French Football News в «Твиттере».

По словам специалиста, «число отстранённых игроков слишком большое, чтобы перечислить всех поимённо». Анри отметил, что от первой команды были отстранены те футболисты, которые «думают только о своём будущем».

В чемпионате Франции «Монако» после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Напомним, что в команде с лета 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин. В этом сезоне хавбек принял участие в 13 матчах французской Лиги 1 (11 — в стартовом составе) и отметился одной результативной передачей.