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«Аякс» обыграл «Херенвен» и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

«Аякс» обыграл «Херенвен» и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов
Футбол / Прочие турниры

В матче 1/4 финала Кубка Нидерландов «Аякс» принимал «Херенвен». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Донни ван де Бек, а ещё один мяч на свой счёт записал марокканский хавбек Нуссайр Мазрауи. В составе гостей отличился полузащитник Пелле ван Амерсфорт. Таким образом, «Аякс» вышел в полуфинал турнира, а «Херенвен» из Кубка Нидерландов вылетел.

Ранее путёвки в полуфинал также получили «Фейеноорд», «Виллем II» и «Аз Алкмар», который оказался сильнее «Витесса» (2:0), возглавляемого российским специалистом Леонидом Слуцким.

Действующим обладателем Кубка Нидерландов является «Фейеноорд». «Аякс», который выигрывал трофей чаще любой другой команды (18 раз), в последний раз становился обладателем Кубка в 2010 году.

Кубок Нидерландов. 1/4 финала
24 января 2019, четверг. 22:45 МСК
Аякс
Амстердам
3:1
Херенвен
Херенвен
1:0 – Мазрауи – 3, 2:0 – ван де Бек – 16, 3:0 – ван де Бек – 38, 3:1 – ван Амерсфоорт – 84
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