«Аякс» обыграл «Херенвен» и вышел в полуфинал Кубка Нидерландов

В матче 1/4 финала Кубка Нидерландов «Аякс» принимал «Херенвен». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Донни ван де Бек, а ещё один мяч на свой счёт записал марокканский хавбек Нуссайр Мазрауи. В составе гостей отличился полузащитник Пелле ван Амерсфорт. Таким образом, «Аякс» вышел в полуфинал турнира, а «Херенвен» из Кубка Нидерландов вылетел.

Ранее путёвки в полуфинал также получили «Фейеноорд», «Виллем II» и «Аз Алкмар», который оказался сильнее «Витесса» (2:0), возглавляемого российским специалистом Леонидом Слуцким.

Действующим обладателем Кубка Нидерландов является «Фейеноорд». «Аякс», который выигрывал трофей чаще любой другой команды (18 раз), в последний раз становился обладателем Кубка в 2010 году.