Иванович: Сёмин – Фергюсон российского футбола

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о главном тренере «Локомотива» Юрии Сёмине. Ранее серб выступал за «железнодорожников».

«Мы всё равно тогда пересеклись в «Локо» – Сёмин в то время был спортивным директором. Юрию Палычу мне всегда есть что сказать – у меня к нему очень хорошее отношение! Моё мнение: Сёмин – это Алекс Фергюсон российского футбола», — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита»

Также сербский защитник рассказал о принципиальности игры со «Спартаком» на товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».

«Мотивации с таким соперником хватает, но не надо забывать, что это товарищеский матч, который должен помочь подготовиться к чемпионату одной и другой команде. Самый важный матч со «Спартаком» будет весной в Москве. Пока же тренеры могут посмотреть других игроков, дать кому-то шанс, попробовать разные схемы. Так что да, это принципиальный матч, но не настолько, как, может быть, все сейчас ожидают», — отметил Бранислав.