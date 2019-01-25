Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»

Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»
Футбол / Франция

Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике может быть уволен со своей должности и заменён на бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, сообщает ESPN.

По информации издания, главная претензия к Энрике заключается в том, что он не смог уговорить остаться в команде полузащитника Адриена Рабьо. Также руководителям не понравилось, что Френки де Йонг выбрал «Барселону», а не «ПСЖ».

Венгер работал в лондонском «Арсенале» с 1996 по 2018 год. В апреле прошлого года французский специалист объявил об уходе с поста главного тренера «канониров». Вместе с командой Венгер трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее появлялась информация, что Венгер заинтересован в работе в «Баварии».

Венгер: впечатлён игрой «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент