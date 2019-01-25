Азар – о критике со стороны Сарри: мне всё равно, просто играю в свой футбол

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хоттспур» (2:1, 4:2 по пенальти) в полуфинале Кубка лиги.

«Всегда здорово вернуться после сложной игры. Мы хорошо действовали все 90 минут, контролировали игру в первом тайме. У них был один момент, и они его реализовали. Но мы вышли в финал, так что счастливы.

«Сити» – лучшая команда лиги вместе с «Ливерпулем». Они выиграли много трофеев, но у нас тоже отличная команда.

Критика со стороны Сарри? Мне всё равно, я просто играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер. Просто концентрируюсь на своём футболе и хочу делать всё для своей команды», — цитирует хавбека Sky Sports.

В финале Кубка лиги «Челси» встретится с « Манчестер Сити», обыгравшим «Бёртон Альбион» (9:0, 1:0). Матч состоится 24 февраля.

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