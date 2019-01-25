Сарри – о критике игроков: ни на кого не нападал, сказал, что есть проблемы

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Тоттенхэм Хоттспур» (2:1, 4:2 по пенальти) в полуфинале Кубка лиги.

«Очень доволен нашей игрой. Игроки продемонстрировали очень высокой уровень самоотдачи. Думаю, что за 180 минут обоих матчей мы заслужили проход в финал. Заслужили победу со счётом 3:1 или 4:1, но соперник поставил нас в сложное положение в начале второго тайма. Но мы играли очень хорошо, были очень опасны и создавали много моментов.

Критика игроков после матча с «Арсеналом»? Я ни на кого не нападал. Сказал только, что у нас есть проблемы. Проблема была в мотивации. В этом матче мы сыграли очень, очень хорошо. Теперь нужно показать стабильность», – цитирует Сарри BBC со ссылкой на Sky Sports.