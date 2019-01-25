Стураро вернулся в «Дженоа» из «Ювентуса»

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Стефано Стураро в «Дженоа».



25-летний футболист присоединился к команде из Генуи на правах аренды до конца нынешнего сезона с обязательством последующего выкупа за € 8,5 млн. При этом сумма может увеличиться в два раза, если Стураро добьётся определённых успехов в клубе.



Итальянский хавбек является воспитанником «Дженоа», в составе которого дебютировал в 2012 году. Спустя два года он перебрался в «Ювентус». За это время он успел дважды уйти в аренду – во всё тот же «Дженоа» и лиссабонский «Спортинг». В период с 2014 по 2016 год вызывался в сборную Италии.



В первой половине нынешнего сезона Стураро испытывал проблемы со здоровьем, из-за которых не провёл за «Спортинг» в чемпионате Португалии ни одного матча.

«Ювентус» рассматривает кандидатуру Ивановича