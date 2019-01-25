Игроки «Луча» занимаются самостоятельно, задания расписаны в группе в «Вотсаппе»

Спортивный директор «Луча» Андрей Скорочкин рассказал о финансовых проблемах клуба, а также заявил, что футболисты команды в настоящий момент тренируются самостоятельно.



«У меня нет никакой информации о финансовых поступлениях в «Луч». Хотелось бы продолжить выступление, но решаем не мы. Наш главный спонсор и так выделил достаточно много денег за год, мы весь год жили на них, поэтому не могу сказать, будет ли ещё финансовая помощь.



Сейчас игроки поддерживают физическую форму самостоятельно. У нас есть группа в «Вотсаппе», где расписаны задания, которые нужно выполнять. Те, на кого есть спрос, улетели с командами на сбор. Мы попросили пока не расторгать с нами контракты, надеясь, что у нас получится выступать дальше», — сказал Скорочкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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