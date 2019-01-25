Почеттино: «Тоттенхэм» может купить игрока, если он способен усилить команду

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов, чтобы заменить травмированных. По его словам, трансферы возможны только для усиления состава.

«Я всегда открыт для усиления состава. Другое дело, найдем ли мы подходящего игрока, который поможет нам стать сильнее.



Мы работаем над несколькими вариантами. Посмотрим, сможем ли мы приобрести. У нас осталось только одно место в составе из-за ухода Дембеле.



Мы можем купить игрока, если он способен усилить команду. Но мы не собираемся никого приобретать только из-за того, что у нас есть травмированные. У нас достаточно футболистов, чтобы заменить их», — приводит слова Почеттино Sky Sports.