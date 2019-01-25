Журналист Палмери: Головин, вероятно, сожалеет о переходе в «Монако»

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери выразил мнение, что российский полузащитник Александр Головин, возможно, уже жалеет о переходе в «Монако».

«Вероятно, Головин сожалеет о переходе в «Монако». «Челси» не предлагал сильно меньше, чем «Монако». Но было непредсказуемо, что такое случится. Он не должен спасать в этой ситуации себя, он должен помочь команде, и это лучшее решение для него. Если упустишь ситуацию — не спасёшь себя. Головин пришёл из другой страны, есть сложности, но ты молодой игрок, сдаваться не стоит», — приводит слова Палмери телеканал 360.

Напомним, что 22-летний Головин перешёл в «Монако» прошлым летом из ЦСКА за € 30 млн. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в чемпионате Франции и отдал одну голевую передачу.

После 21 тура «Монако», набрав 15 очков, находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.