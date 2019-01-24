Головин – не в списке игроков «Монако», которых Анри отстранил от первой команды

Как стало известно «Чемпионату», полузащитника «Монако» Александра Головина нет в списке тех футболистов, которых главный тренер команды Тьерри Анри отстранил от первой команды.

Ранее Анри заявил, что «число отстранённых игроков слишком большое, чтобы перечислить всех поимённо». Он отметил, что отстранил от первой команды тех футболистов, которые «думают только о своём будущем».

В чемпионате Франции «Монако» после 21 тура находится в зоне вылета, занимая 19-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 13 матчах французской Лиги 1 (11 — в стартовом составе) и отметился одной результативной передачей.