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«Марсель» потерпел поражение от «Лилля» в дебютном матче Балотелли

«Марсель» потерпел поражение от «Лилля» в дебютном матче Балотелли
Футбол / Франция

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Лилль». Встреча команд состоялась на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Главным героем встречи стал форвард гостей Николя Пепе, оформивший дубль. На 67-й минуте матча с поля был удалён полузащитник Флорьян Товен. Единственный гол «Марселя» в компенсированное время забил Марио Балотелли, для которого этот матч стал дебютным в составе новой команды после перехода из «Ниццы».

Матч был прерван на 57-й минуте из-за брошенной на поле петарды.

«Лилль» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (31) располагается на 7-м месте в таблице Лиги 1. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен», в активе которого 53 очка.

Франция - Лига 1. 22-й тур
25 января 2019, пятница. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
1:2
Лилль
Лилль
0:1 – Пепе – 45+3 (пен), 0:2 – Пепе – 90+4, 1:2 – Балотелли – 90+6
Удаления: Товен, 67 – нет
Матч «Марсель» — «Лилль» прерван из-за брошенной на поле петарды
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