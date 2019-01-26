«Марсель» потерпел поражение от «Лилля» в дебютном матче Балотелли

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Лилль». Встреча команд состоялась на стадионе «Велодром» в Марселе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Главным героем встречи стал форвард гостей Николя Пепе, оформивший дубль. На 67-й минуте матча с поля был удалён полузащитник Флорьян Товен. Единственный гол «Марселя» в компенсированное время забил Марио Балотелли, для которого этот матч стал дебютным в составе новой команды после перехода из «Ниццы».

Матч был прерван на 57-й минуте из-за брошенной на поле петарды.

«Лилль» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» (31) располагается на 7-м месте в таблице Лиги 1. Лидером соревнования на данный момент является «Пари Сен-Жермен», в активе которого 53 очка.