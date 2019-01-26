«Сассуоло» — «Кальяри»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 26 января, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Кальяри». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистентами главного судьи выступят Дамьяно Ди Йорьо и Валерио Векки. Резервным рефери на матч назначен Франческо Гуччини.



После 20 туров «Сассуоло» набрал 26 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (21) располагается на 13-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», в активе которого 56 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Сассуоло» — «Кальяри» на «Чемпионате»