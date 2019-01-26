Мелкадзе отклонил несколько предложений, чтобы остаться в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, который этой зимой с командой готовится к возобновлению сезона на сборах, сказал, что отклонил несколько предложений, чтобы воспользоваться шансом заиграть в составе красно-белых.

«Зимой у меня было несколько предложений от клубов Премьер-Лиги из нижней половины таблицы. Не захотел уезжать. Меня ведь к тому моменту уже первая команда «Спартака» позвала на сборы. Выбрал не журавля в небе вместо синички в руках, а журавля в руках! Получил ещё один шанс и захотел им воспользоваться.

Иногда молодых берут на сборы для количества? Кононов мне точно ничего такого не говорит. Наоборот, убеждает, что верит в меня, рассчитывает», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.