Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о дружбе с хавбеком «железнодорожников» Дмитрием Тарасовым.
«Вред дружбы с Тарасовым? Такой бред вообще! Полнейший! У нас общие интересы, мы бываем у него в гостях: играем в футбол, плаваем в бассейне. Просто всегда вместе. Если с человеком приятно общаться, если это общение дает позитивные эмоции, почему нет?
Были моменты, когда он на правах старшего давал советы, что лучше сделать, а что — нет. Не знаю, откуда люди взяли, что он влияет на меня и брата плохо. Его прошлое осталось в прошлом. Откуда берется негативная часть, понятия не имею», — сказал Миранчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.
Напомним, за «Локомотив» также выступает брат-близнец Антона — Алексей.
Ан. Миранчук: откуда люди взяли, что Тарасов плохо влияет на нас с братом?