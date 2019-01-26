«Сампдория» — «Удинезе»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 26 января, на стадионе «Луиджи Феррарис» состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Удинезе». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Масса. Ассистентами главного судьи выступят Эмануэле Пренна и Никколо Пальярдини. Резервным рефери на матч назначен Луиджи Пиллиттери.



После 20 туров «Сампдория» набрала 30 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Удинезе» (18) — на 15-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», в активе которого 56 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Сампдория» — «Удинезе» на «Чемпионате»