«Уфа» на втором сборе сыграет с клубами из Китая, Армении и Швейцарии

Стали известны соперники «Уфы» по второму сбору во время подготовки к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге, который пройдёт в Ларнаке (Кипр), сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».

Соперниками российского клуба станут китайский «Хэнань Цзянье», армянский «Арарат» и швейцарский «Янг Бойз» U21. Матчи пройдут 30 января, 3 и 7 февраля соответственно. Отмечается, что 7 февраля «Уфа» проведёт две игры, однако, кто будет вторым соперником, пока не известно.

Первый сбор подопечные Дмитрия Кириченко также провели на Кипре (с 13 по 24 января). Второй сбор пройдёт с 27 января по 8 февраля, третий — в Испании с 12 по 24 февраля. После этого команда вернётся в Уфу, где будет вести подготовку к домашнему матчу 18-го тура РПЛ с московским «Динамо».

После 17 туров РПЛ «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице.