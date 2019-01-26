Форвард «Сельты» Гомес близок к переходу в «Вест Хэм» за € 50 млн

Нападающий «Сельты» Макси Гомес может в скором времени перебраться в английскую Премьер-лигу.



По информации Sky Sports, уругвайский футболист близок к переходу в «Вест Хэм Юнайтед». Лондонский клуб готов активировать прописанную в контракте Гомеса опцию выкупа за £ 43,2 млн (около € 50 млн). При этом ожидается, что форвард останется в «Сельте» до конца сезона на правах аренды, после чего летом присоединится к «молотобойцам».



Ранее сообщалось об интересе к Гомесу со стороны «Барселоны», заинтересованной в усилении атаки в летнее трансферное окно.



Гомес является воспитанником уругвайского клуба «Дефенсор Спортинг», откуда летом 2017 года перешёл в «Сельту». В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 18 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 9 голов и 5 результативных передач.

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