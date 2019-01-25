Арнаутович заявил, что останется в «Вест Хэме»

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что не покинет лондонский клуб в это трансферное окно.

«Ни для кого не секрет, что поступило предложение от другого клуба. Должен отметить, что это предложение было очень заманчивым для меня и моей семьи. Я выполнял свои обязанности на сто процентов, но мне было нужно время, чтобы всё обсудить с клубом, женой и другими членами семьи.

Теперь я решил положить конец всем слухам и спекуляциям. Я профессиональный игрок. Футбол — единственное, что я знаю в жизни. В «Вест Хэме» и Лондоне я всегда чувствовал себя как дома. Надеюсь, болельщики «молотобойцев» всегда это видели.

Клуб направил мою карьеру по правильному пути с тех пор, как я присоединился к нему. Так что я решил отказаться от предложения. Хочу помочь команде подняться как можно выше в таблице Премьер-лиги и попытаться выиграть Кубок Англии», — написал Арнаутович.

Ранее сообщалось, что в покупке Марко были заинтересованы китайские клубы «Шанхай СИПГ» и «Гуанчжоу Эвергранд», однако они отказались заплатить за трансфер £ 50 млн (около € 56,7 млн), которые потребовало руководство «молотобойцев».