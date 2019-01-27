Гвардиола: у Менди небольшой отёк колена, ему нужно время

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что у защитника команды Бенжамена Менди вновь проблемы с коленом.



«У Бенжамена небольшой отёк колена, вот и всё. Такое иногда происходит, когда возвращаешься после травмы. Ему необходимо время. Да, это определённая проблема, но всё будет в порядке. Мы движемся вперёд и надеемся, что Бенжамен вернётся в строй в ближайшее время», — приводит слова Гвардиолы Mirror.



Напомним, Менди получил травму колена осенью 2018 года и перенёс операцию. После восстановления французский игрок принял участие в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Бёртон Альбион» (1:0), который состоялся 23 января.



После 23 туров «Манчестер Сити» набрал 56 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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