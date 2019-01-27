Алисон: «Манчестер Сити» — фаворит в борьбе за чемпионский титул АПЛ

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер поделился мнением о «Манчестер Сити» и оценил шансы своей команды на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» теперь может сражаться за самые большие трофеи, в этом нет никаких сомнений. Но впереди долгий путь, важно сохранять уверенность.

«Сити» доказал свою силу, выиграв чемпионат с комфортным преимуществом в прошлом году. Они также инвестировали в этот сезон, так что их команда стала ещё лучше. Они очень сильные соперники и большие фавориты.

Тем не менее у нас тоже есть амбиции выиграть Премьер-лигу в нынешнем сезоне. Верю, что талант поможет нам пройти этот путь до самого конца, но мы должны двигаться шаг за шагом и не зазнаваться», — приводит слова Алисона Goal.