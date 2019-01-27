Рабьо хочет перейти в «Ливерпуль», несмотря на интерес «Челси» и «Тоттенхэма»

«Бавария», «Челси», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» продолжают борьбу за полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо. Об этом сообщает Paris United.

По данным источника, «Тоттенхэм Хотспур» готов платить игроку зарплату в размере € 7,5 млн в год, а также единоразово выплатить ему подписной бонус, который составит € 5 млн. Для «шпор» такие затраты несвойственны, но клубу нужна замена из-за ухода полузащитника Муссы Дембеле.

Впрочем, сам Рабьо предпочитает перейти в «Ливерпуль», если переедет в Англию.

Напомним, что контракт 23-летнего Рабьо с «ПСЖ» истекает летом и он отказался продлевать соглашение. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что Рабьо близок к договорённости с «Барселоной», но каталонский клуб после покупки Френки де Йонга больше не считает его приоритетной целью.