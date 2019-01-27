«Челси» — «Шеффилд Уэнсдей»: Игуаин дебютирует в стартовом составе хозяев

Стал известен стартовый состав «Челси» на домашний матч 1/16 финала Кубка Англии с «Шеффилд Уэнсдей», который пройдёт сегодня, 27 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи — в 21:00 мск.

За «Челси» с первых минут сыграет нападающий Гонсало Игуаин, который перешёл в команду на правах аренды на этой неделе. Для аргентинского футболиста эта встреча станет первой в составе лондонского клуба.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Ампаду, Баркли, Ковачич, Виллиан, Хадсон-Одой, Игуаин.

Запасные: Аррисабалага, Давид Луис, Эмерсон, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Педро, Жиру.

В первой половине сезона Игуаин, который связан полноценным контрактом с «Ювентусом», выступал за «Милан» на правах аренды. В этом сезоне итальянской Серии А Гонсало забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Милан».