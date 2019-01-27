«Лион» обыграл «Амьен», продлив серию без поражений в Лиге 1 до шести матчей

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Амьен» принимал «Лион». Встреча проходила на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал бельгийский защитник Джейсон Денайер, который отличился на 50-й минуте после результативной передачи от голландского нападающего Мемфиса Депая. Таким образом, «Лион» продлил до шести матчей серию без поражений в чемпионате (три победы, три ничьи), а «Амьен» продлил серию без побед до пяти встреч (две ничьи, три поражения).

«Лион» (40 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Амьен» (18) – на 18-й строчке. Посмотреть полную таблицу можно на «Чемпионате».