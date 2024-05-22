Модрич трогательно обратился к Кроосу после объявления им о завершении карьеры

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о том, что 34-летний хавбек «сливочных» Тони Кроос принял решение завершить карьеру после Евро-2024.

«Дорогой Тони! Мне очень тяжело писать эти слова. Футбольный мир грустит из-за ухода исторического игрока, и, признаюсь, мне тоже очень грустно. Друг, ты легенда этого вида спорта и легенда «Реала». Мне очень нравилось играть вместе с тобой. Для меня было честью делить с тобой центр поля «Реала». У тебя есть качества, делающие тебя уникальным и особенным игроком, второго Тони Крооса больше никогда не будет. Ты добился всего, но осталось ещё кое-что. Мы вместе идём за 15-м кубком Лиги чемпионов. Я буду скучать по тебе, мой друг», — написал Модрич на своей странице в социальной сети.

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Немецкий футболист выступает в составе «сливочных» с 2014 года. За этот период он принял участие в 463 матчах во всех турнирах (28 голов и 98 ассистов). Ранее футболист также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию» и леверкузенский «Байер». За сборную Германии Кроос провёл 108 матчей и забил 17 мячей. С национальной командой он завоевал золото чемпионата мира 2014 года, стал бронзовым призёром ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: