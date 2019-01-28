Бензема вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала»

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился дублем в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (4:2).

Второй гол форварда стал для него 207-м в составе «Королевского клуба», и он вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала», догнав Уго Санчеса. Чтобы достичь этого показателя французу пришлось провести 445 матчей за клуб.



Больше Бензема за «Реал» забивали только Ференц Пушкаш (242), Сантильяна (290), Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).

31-летний Бензема перешёл в «Реал» летом 2009 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч в Примере и забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.