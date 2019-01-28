Кьеллини: игра «Ювентуса» на протяжении 55-60 минут была худшей в сезоне

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал выездную победу в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:1).

«Наша игра на протяжении 55-60 минут была худшей в сезоне. Как это ни парадоксально, но после пропущенного гола мы нашли в себе силы перевернуть игру.

Войцех Щенсны оставлял нас в игре на протяжении часа, затем нам удалось дать отпор и выиграть этот матч. Победа поможет нам стать взрослее, потому что в среду у нас ещё один важный матч в Кубке Италии против «Аталанты».

Мы увидим настоящий «Ювентус» в Лиге чемпионов, но важно побеждать и сейчас. Мы знали, что с «Лацио» будет тяжёлый матч», — цитирует защитника Sky Sport Italia.

«Ювентус», набрав 59 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.