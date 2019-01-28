Фергюсон: Месси лучше Марадоны, Диего играл на высоком уровне лишь несколько лет

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказал мнение по поводу того, кто из аргентинских футболистов является более классным игроком — Лионель Месси или Диего Марадона.
Шотландский специалист встал на сторону капитана «Ливерпуля» начала 1980-х годов Грэма Сунесса, который в споре с легендарным спортивным журналистом Хью Макиванни хотел выяснить, кто сильнее, Месси или Марадона.
«Говоря об этом споре, я бы согласился с Сунессом. Месси лучше Марадоны, потому что Диего провёл на самом высоком уровне всего несколько лет своей карьеры», — приводит слова Фергюсона The Times.
Марадона за свою карьеру получил только один «Золотой мяч», в то время как Месси удостаивался этой награды уже пять раз.