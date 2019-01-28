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Фергюсон: Месси лучше Марадоны, Диего играл на высоком уровне лишь несколько лет

Фергюсон: Месси лучше Марадоны, Диего играл на высоком уровне лишь несколько лет
Футбол / Англия

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказал мнение по поводу того, кто из аргентинских футболистов является более классным игроком — Лионель Месси или Диего Марадона.

Шотландский специалист встал на сторону капитана «Ливерпуля» начала 1980-х годов Грэма Сунесса, который в споре с легендарным спортивным журналистом Хью Макиванни хотел выяснить, кто сильнее, Месси или Марадона.

«Говоря об этом споре, я бы согласился с Сунессом. Месси лучше Марадоны, потому что Диего провёл на самом высоком уровне всего несколько лет своей карьеры», — приводит слова Фергюсона The Times.

Марадона за свою карьеру получил только один «Золотой мяч», в то время как Месси удостаивался этой награды уже пять раз.

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