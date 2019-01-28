Стало известно, с кем «Крылья Советов» сыграют на втором сборе в Турции

По окончании первого учебно-тренировочного сбора, который прошёл в ОАЭ, футболисты «Крыльев Советов» получили три выходных дня. 31 января «Крылья Советов» соберутся в Москве, откуда отправятся в Белек (Турция).



На втором сборе запланировано проведение четырёх контрольных матчей. 2 февраля самарская команда сыграет с болгарским «Ботевом». Вторым соперником самарцев будет сербский «Партизан». Эта игра состоится 6 февраля. 12 февраля «Крылья Советов» завершат сбор поединками с латвийским «Спартаком» и казахстанским «Кайсаром». Об этом сообщил официальный сайт волжского клуба.

«Крылья Советов» после 16 сыгранных матчей занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 13-е место, набрав 17 очков.