Божович: новые футболисты усилили «Крылья Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал об итогах первого сбора команды в ОАЭ.



«Первый сбор всегда самый важный, потому что все игроки приезжают после отдыха и нужно подтягивать кондиции. Мы все поработали на первом сборе очень хорошо. Игроки получили аэробную и физическую подготовку. Все получили одинаковую нагрузку. Слава богу, удалось пройти первый сбор без больших потерь: повреждения есть только у Мияйловича и Вучичевича, остальные здоровы. На втором сборе команде будет легче физически, потому что игроки привыкнут к нагрузкам.



«Крылья» обыграли крепких соперников? Это ни о чем не говорит. Сейчас команды находятся в одинаковом физическом состоянии. Конечно, хорошо, что мы выиграли. Для менталитета это полезно, но большое значение этому придавать не стоит.



Новые игроки усилили «Крылья». Конкуренция — это хорошо, она заставляет всех работать над собой, стремиться быть лучше. Это идет нам на пользу", — приводит слова Божовича пресс-служба самарской команды.

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