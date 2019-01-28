Лукаку: Моуринью сделал много для «Манчестер Юнайтед», я его очень уважаю

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку оценил работу бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью, а также рассказал о целях на нынешний сезон с новым наставником Уле-Гуннаром Сульшером.



«Я не собираюсь сравнивать двух тренеров. Считаю, что Моуринью сделал много для этого клуба. Он выигрывал трофеи, так что я его очень уважаю. К тому же именно он является тренером, при котором я пришёл в «Манчестер Юнайтед».



Что касается Сульшера, он начал свой путь здесь. Надеюсь, всё будет складываться наиболее благоприятным образом, и мы закончим сезон в первой четвёрке, а также выиграем трофей», — цитирует Лукаку Goal.com со ссылкой на Eleven Sports.



«Манчестер Юнайтед» после 23 туров занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Сульшер: никто не забивает столько, сколько Лукаку на тренировках