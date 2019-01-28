Лебедев: Ракицкий всё правильно делает, «Зенит» престижнее многих клубов Украины

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал вероятный трансфер в «Зенит» полузащитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого.

«Судя по заявлениям, которые мы слышим с украинской стороны, если игрок украинской национальности переходит в какой-либо российский клуб, встаёт вопрос о его вызове в состав национальной сборной. Данный вопрос ставит игроков перед выбором: либо заиграть в хорошем российском клубе и стабильно участвовать в еврокубках, либо остаться на Украине и играть за сборную.



Сам Ярослав делает всё правильно. За «Зенит» выступать престижнее, чем за многие другие клубы чемпионата Украины. У украинских футболистов должен пройти страх таких переходов не из-за перехода Ракицкого, а в связи с тем, что 31 марта после выборов придёт тот президент, который пойдёт на сближение с Россией.



Если глубоко вникнуть в ситуацию невызова в сборную Украины игроков из РПЛ, то это попахивает национализмом. Футболистов должны вызывать в сборную, исходя исключительно из профессиональных качеств, а не клуба и страны его работы. Украинские националисты уже доходят до такого маразма в отношении России, что их взгляды перекидываются на абсолютно не пересекающиеся с политикой темы», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.