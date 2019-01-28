СМИ: Ракицкий успешно прошёл медосмотр и близок к переходу в «Зенит»

Защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит», сообщает «Спорт-экспресс». По информации издания, он успешно прошёл медосмотр. О трансфере будет объявлено в ближайшее время. Ранее сообщалось, что питерцы заплатят за игрока € 12 млн.

Предполагается, что игрок прибудет в Санкт-Петербург перед вторым сбором «Зенита», который пройдёт с 1 по 10 февраля в Испании



Ярослав — воспитанник «Шахтёра». Защищает цвета основной команды «горняков» с 2009 года. В составе донецкого клуба Ракицкий — шестикратный чемпион Украины, а также шестикратный обладатель Кубка страны. В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги защитник забил один мяч в 11 матчах.

По итогам 17 туров «Зенит», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.